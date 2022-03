Opvoedingswinkel Zuid-Limburg organiseert workshop rond eerste schooldag

Woensdag 2 maart werd dit speels en informatief verteluurtje georganiseerd in en samen met de bibliotheek van Riemst.Eerst werd het verhaaltje van Milan voorgelezen, achteraf mochten de kleuters spelen in het ballenbad of een toren bouwen terwijl de ouders informatie kregen over de start in de kleuterklas.Als kers op de taart kregen de kleuters het boekje over Milans eerste schooldag gratis mee naar huis.Deze activiteit zal dit jaar in de bibliotheek van Riemst nog hernomen worden op 24 augustus en 21 december.