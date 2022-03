Carnavalswandeling in Kanne

Nu er dit jaar nog geen carnavalsoptocht in Kanne was omwille van de coronatoestand, besloot de Equador Kanne om de succesvolle carnavalswandeling van vorig jaar te herhalen.

Op carnavalszondag werd er een carnavalswandeltocht georganiseerd: een tocht van ongeveer 7 kilometer langs de mooiste plekjes in Kanne. Bij de start kreeg iedereen een wandelpakket met wat bevoorrading mee. Onderweg was er een rustmoment voorzien bij het Fort van Eben-Emael waar er heerlijke soep stond te wachten voor de deelnemers. Bij aankomst op het Statieplein kreeg iedere wandelaar nog een hamburger. Deze tweede editie van de carnavalswandeling was ook nu weer een schot in de roos, maar volgend jaar hopen ze in Kanne toch opnieuw carnaval te vieren zoals ze dat gewoon zijn te vieren.