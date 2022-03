Blij weerzien op carnavalsfeest van de Maasschakels

De Maasschakels is de welzijnsschakel in Dilsen-Stokkem. Regelmatig organiseert de Maasschakels toegankelijke en laagdrempelige activiteiten voor inwoners van Dilsen-Stokkem. De vrijwilligers van de Maasschakels vinden dat ieder mens gelijke kansen, basisrechten en respect verdient.Na 2 jaar huisbezoeken - ook in coronatijden was het broodnodig om onze gezinnen te bezoeken om contact te blijven houden - was het opnieuw tijd voor een echt evenement. In het dienstencentrum van Stockheim verzamelden vele lokale sociale organisaties om alle aanwezigen te informeren over hun initiatieven. De aanwezigen genoten van een lekker drankje met daarbij een hapje van de gebakcaravan. Kinderen en volwassenen maakten kennis met oude volksspelen. Iedereen mocht voor het naar huis gaan leuke items meenemen van het grote weggeefplein. Speelgoed en andere goodies kregen op deze manier een tweede leven. Een leuke middag onder de eerste lentezon!Help jij graag mee aan een volgende activiteit van de Maasschakels? Stuur dan een berichtje via maasschakels@gmail.com.