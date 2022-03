GEMEENTERAAD. Twee kandidaten voor uitbating van Vlierhof in Vliermaal

Kortessem

Vlierhof: Raadslid Ellen Hoebrechts (Vooruit) informeerde naar de stand van het dossier Vlierhof, het parochiaal centrum van Vliermaal. “Hoe zit het met de nieuwe uitbating ervan: hoeveel kandidaturen zijn er nu in totaal of zijn er die weerhouden zijn… En zo ja, wat is dan het alternatief?”, wilde ze weten. Schepen voor Vrije Tijd Alex Wouters (CD&V): “De procedure voor de nieuwe uitbating is nu afgesloten. Er hebben zich twee kandidaten ingeschreven die beiden een businessplan hebben ingediend. We gaan nu hun plannen inkijken en deze toetsen aan een beoordeling op punten. Op basis hiervan zal het college de knoop doorhakken. Te noteren valt dat de nieuwe overeenkomst telt voor zowel het cafetaria als voor het buurthuis. De Kortessemse verenigingen zullen op de nieuwe site niet meer moeten betalen als voor andere zalen binnen onze gemeente.”

Leningsvoorwaarden vzw Bra Chique: De vzw Bra Chique leende in 2016 van de gemeente 500.000 euro voor de bouw van nieuwe lokalen in Guigoven. De terugbetaling zou starten in januari van dit jaar. Ook werd overeengekomen dat indien de vzw niet kon betalen, het patrimonium eigendom van de gemeente Kortessem zou worden. Raadslid Marie-Paul Vandormael (Open VLD) wees erop dat de gemeente via brief in kennis gesteld werd dat de vzw haar verplichtingen niet kon voldoen en vroeg nu wat de stand van zaken was. Schepen voor Patrimonium Donald Martens (CDV): “We zijn inderdaad in kennis gesteld van het onvermogen van de vzw om de overeenkomst te volgen. De procedure zoals voorzien in het contract gaat nu van start. Er zal contact opgenomen worden met de kerkfabriek van Guigoven en met de notaris voor het opstellen van de nodige documenten. Daarna zal de gemeenteraad hierover beslissen. Ook kunnen we aanstippen dat de werking van de Chiro en de verenigingen in de lokalen gewaarborgd blijft.”