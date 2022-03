Genks Comité Oekraïne organiseert zondag vredesmanifestatie in centrum van Genk

In Genk is donderdagavond vergaderd hoe de steun voor Oekraïne gestructureerd kan verlopen. Het Genks Comité Oekraïne stippelde onder meer uit hoe de vredesmanifestatie zondagavond om 18 uur in het centrum van Genk best kan verlopen. Er wordt ook bekeken hoe de inzameling van goederen beter kan gebeuren.

Drie Oekraïense organisaties (Oekraïens orthodoxe kerk, Oekraïens katholieke kerk en Oekra-Bel) hebben zich samen met medewerkers van de stad én sympathisanten verenigd met vooral als doel het menselijke leed van de oorlog in Oekraïne zo veel mogelijk te helpen verzachten. “Samen staan we sterker”, zegt huisarts Yves Grouwels die deel uitmaakt van het comité. “We hebben ons nu vooral gebogen over de manifestatie van zondag om 18 uur in het centrum van Genk. Die zal versterkt worden door de muziekgroep Czorna Hora, wat vrij vertaald Zwartberg betekent. Er komen toespraken waarin het belang van de hulpacties wordt toegelicht. Mensen die dat willen, kunnen al steunen door te storten op 12-12 of aan de betrokken verenigingen. De oproep naar goederen en de verdeling staat nog niet helemaal op punt. We kunnen als comité een centrale rol spelen in bijvoorbeeld het coördineren van die inzamelingen en het opstellen van lijsten met producten waar het meest nood aan is.” (cn)