Victor Campenaerts antwoordt in komische video op kritiek van Dirk De Wolf: “Het is de laatste keer dat ik mag telefoneren”

Victor Campenaerts bereidt in Toscane de Strade Bianche voor, maar volgt vandaaruit wat er bij ons over hem gezegd wordt. De renner van Lotto-Soudal reageerde met een komische video op wat ex-renner Dirk De Wolf had gezegd in Extra Time Koers op Sporza. “Ik ga demarreren. Maak dat je mee bent. Want den Dirk heeft gezegd dat het de laatste keer is dat ik mag telefoneren. Ciao”, aldus Campenaerts.