GEMEENTERAAD. Burgemeester van Ham over fusie met Tessenderlo: “Geen negatieve sfeer gemerkt op fusiesessies ”

Ham

Fusietraject: De vorderingen van het lopende fusieproject worden maandelijks als een vast agendapunt opgenomen tijdens de gemeenteraad. Voor februari gaf burgemeester Marc Heselmans (CD&V) een beknopte analyse van de huidige stand van zaken. “ Ondertussen hebben wij op 9 locaties in totaal een 400-tal geïnteresseerden verwelkomd op de infoavonden. Opvallend gegeven is alvast dat die uitwisseling nooit verliep in een negatieve sfeer. Uiteraard leeft er bezorgdheid en we hebben de meest gestelde vragen verzameld en beantwoord waar het kon. Die gegevens kunnen de burgers nalezen op de fusiewebsite. Voor de workshop die toelaat om de burger inspraak te geven, kwamen een 60-tal inschrijvingen binnen. Voor het personeel staan er op 15 en 24 maart fusiedagen gepland waarop 450 deelnemers verwacht worden.

Klimaatcoach: Dit provinciaal project heeft tot doel om ervoor te zorgen dat de tuinen van de burgers niet enkel klimaatrobuust zijn, maar ook de biodiversiteit, de leefbaarheid van de buurt en het welzijn van de eigenaars te verhogen. De hulp inroepen van een coach kost forfaitair 300 euro waarvan de gemeente 225 euro voor haar rekening neemt. Er werd een limiet gesteld op 30 aanvragen. Het project werd goedgekeurd.

Nijverheidsweg: Er lag ook een politieverordening op tafel in verband met de afsluiting van een gedeelte van de Nijverheidsweg en dat naar aanleiding van de verspreiding van asbest rond een brandhaard. “De brand gebeurde op 12 februari. In afwachting van het definitieve verslag en op basis van het verslag van de brandweer van Leopoldsburg werd beslist om dit gedeelte uit veiligheidsoverwegingen af te sluiten”, verduidelijkte burgemeester Marc Heselmans (CD&V).