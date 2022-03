Wout van Aert op dubbele missie: waarom de weg naar Oudenaarde over de ‘Koers naar de zon’ loopt (en dus niet langs de Strade)

Gigantisch: dat zijn de uitdagingen waarvoor Wout van Aert staat. De tweevoudige ‘Sportman van het Jaar’ wil de eerste renner ooit worden die in één en hetzelfde jaar de Omloop Het Nieuwsblad én de Ronde van Vlaanderen wint. Daarbovenop gaat de Belgische kampioen ook voor het groen in de Tour en steekt hij tussendoor nog een handje toe om Primoz Roglic aan het geel te helpen. Zijn deze twee missies wel realistisch? Het antwoord kennen we einde juli.