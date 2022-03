Eenzijdig dieet of een gezonde levensstijl? “Macrobiotiek is dringend aan oppoetsbeurt toe”

Als boerendochter groeide ze op met drie keer vlees per dag. Vegetariërs vond ze maar vreemd. Tot ze op kot ging en haar kijk op eten totaal veranderde. Vandaag is Viviane Van Dyck is een overtuigde macrobioot, maar wat is dat nu precies?

Per toeval ontdekte Viviane de macrobiotische keuken en na haar toneelopleiding werd ze kok. Ze schreef sindsdien meerdere kookboeken en reist het land rond voor workshops, naast haar job als receptontwikkelaar bij Foodmaker. “Ik wil een plantaardige levensstijl die zorgt voor tonnen energie en goesting in het leven, voor iedereen toegankelijk maken.” In de jaren 70 en 80 was de macrobiotiek hip, maar de afgelopen decennia lag ze vaak onder vuur. Ze werd geassocieerd met zweverigheid en te rigide bevonden. Viviane: “Het macrobiotische imago is dringend aan een oppoetsbeurt toe. Vaak wordt het geassocieerd met strenge regels over voeding, terwijl het in feite een brede filosofie is.”

De voedingsleer is gebaseerd op principes uit het zenboeddhisme. Belangrijke pijlers zijn plantaardig (en dus vegan) eten, dat biologisch en lokaal werd geteeld. Ook is er veel aandacht voor het evenwicht tussen yin en yang – sommige voeding als zout is yang, zoet is dan weer yin. De uitersten vermijd je best. “Maar niks is verboden. Volle granen, bonen, zaden en groenten staan in het midden van de balans en zijn de hoofdrolspelers.” Voorstanders van een macrobiotische levensstijl zeggen zich energiek en vitaal te voelen, tegenstanders waarschuwen dan weer voor een tekort aan vitamine B12 en een te eenzijdig eetpatroon.