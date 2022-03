Oekraïense voetbalbond vraagt uitstel voor WK-barrages tegen Schotland

De Oekraïense voetbalbond heeft de FIFA en UEFA gevraagd de play-off in en tegen Schotland op weg naar het WK voetbal uit te stellen. Het duel staat gepland op 24 maart. De winnaar neemt het vijf dagen later op tegen Oostenrijk of Wales in een rechtstreeks duel om een ticket voor het WK in Qatar. Ook in dat geval speelt Oekraïne een uitwedstrijd.

De loting voor het eindtoernooi wordt gehouden op 1 april in Doha. Omdat het WK pas in november begint, is uitstel van de duels een optie. De voetbalcompetitie in Oekraïne ligt stil sinds de inval van het Russische leger op 24 februari.

Wereldvoetbalbond FIFA zegt samen te werken met de UEFA en de Schotse voetbalbond om “een passende oplossing” te vinden, zo meldt het Britse BBC. Een woordvoerder van de FIFA voegde er aan toe: “De FIFA betuigt zijn diepste solidariteit met iedereen die getroffen is door wat er in Oekraïne gebeurt. We komen op het gepaste moment met een update.”

Oekraïne nam in 2006 voor het laatst deel aan een WK. Het land bereikte toen de kwartfinales. Vorig jaar werd op het EK eveneens de laatste acht gehaald. Bij de Oekraïense nationale ploeg spelen onder meer Eduard Sobol (Club Brugge), Roman Bezus (AA Gent), Roman Yaremchuk (ex-AA Gent) en Ruslan Malinovskyi (ex-Genk).