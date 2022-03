“Netflix praat met ASO en WorldTour-teams over gloednieuwe serie Tour de France”

Hoopvol nieuws voor wielerfans met een account op Netflix. De populaire streamingdienst is volgens de Britse krant The Telegraph van plan om een serie achter de schermen van de Tour de France te maken.

The Telegraph weet dat er momenteel gesprekken aan de gang zijn tussen streamingdienst Netflix, de Franse koersorganisator ASO en acht WorldTour-teams. Het is nog niet officieel bekend welke teams dat zijn, maar volgens de Britse krant toonden INEOS Grenadiers, Jumbo-Visma, Quick-Step Alpha Vinyl en Movistar al interesse om mee te werken als ze er tv-inkomsten voor krijgen. Eerder maakte Netflix al een reeks over het reilen en zeilen bij het Spaanse Movistar. De documentaireserie El Día Menos Pensado was een groot succes.

De nieuwe serie zou een unieke kijk achter de schermen van de Ronde van Frankrijk geven op een gelijkaardige manier als in de succesvolle Formule 1-serie Drive to Survive. Net als voor die reeks zou Netflix het productiebedrijf Box to Box inschakelen om het nieuwe project in goede banen te leiden. Als alles goed gaat wordt alles opgenomen komende zomer, tijdens de Ronde van Frankrijk 2022. Wij kijken er alvast naar uit.