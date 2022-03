Thomas Pieters op achtervolgen aangewezen in Orlando, Rory McIlroy neemt de beste start

Thomas Pieters staat na dag een in de Arnold Palmer Invitational (PGA Tour/12 miljoen dollar) op een gedeelde 83e plaats. Op de Bay Hill golfbaan in het Amerikaanse Orlando moest hij genoegen nemen met een ronde van 74 slagen.

De 30-jarige Antwerpenaar, die op de tweede parcourshelft van start ging, begon aan zijn ronde met twee bogeys. Na birdies op de holes twaalf en vier, volgden er op zijn laatste vijf holes nog twee birdies, maar ook twee bogeys en een dubbele bogey op de achtste hole waar hij de bal bij zijn tweede slag in het water zag verdwijnen.

Met zijn ronde van twee over par telt Pieters negen slagen meer dan Rory McIlroy die rond kwam in 65 slagen. De 32-jarige Noord-Ier, die het toernooi in 2018 op zijn palmares schreef, telt twee slagen voorsprong op een Amerikaans trio met Billy Horschel, Beau Hossler en J.J. Spaun die de tweede plaats delen.