De ene sojasaus is de andere niet. Uit China of Japan, welke is de beste?

Sojasaus is een gefermenteerde saus, gemaakt van de sojaboon, geroosterd graan, water en zeezout. Maar de keuze is groot, net als het prijsverschil. Hoe weet je welke de beste is?

Viviane Van Duyck schrijft kookboeken en is receptontwikkelaar bij Foodmaker. Voor haar plantaardige keuken gebruikt ze vaak sojasaus als smaakmaker. “Shoyu is traditioneel bereide sojasaus op basis van sojabonen. Hij zit boordevol goede bacteriën en is goed voor de darmflora.” Shoyu is oorspronkelijk afkomstig uit Japan. De saus is vrij dun en doorzichtig en is puurder dan de Chinese variant. “Laat je niet verleiden om een goedkope sojasaus in de Chinese supermarkt te kopen, want daar is bij de bereiding vaak suiker aan te pas gekomen.” Het bekendste merk van shoyu is Kikkoman.