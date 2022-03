Vrouw die veroordeeld werd voor mishandeling mag crèche blijven uitbaten

Opschudding in een kinderdagverblijf in het Antwerpse, aldus de krant. Alle ouders kregen afgelopen maandag een brief van Kind en Gezin waarin werd meegedeeld dat hun crèche twee maanden op slot gaat. “Om te voorkomen dat de veiligheid en gezondheid van de kinderen in het gedrang komt”, schrijft de overheid. Er worden verscheidene redenen opgesomd voor de bezorgdheid om de opvang, maar de frappantste reden is een veroordeling van de uitbaatster voor kindermishandeling en verwaarlozing in januari 2021.

Ze werd veroordeeld voor feiten die dateren uit 2017 en 2018, maar die veroordeling leidde niet tot het intrekken van de vergunning van de crèche. Dat zou te maken hebben met een juridische kwestie. De vrouw is door het hof van beroep namelijk enkel persoonlijk veroordeeld. Haar vennootschap bleef buiten schot. Die opdeling zou Kind en Gezin parten hebben gespeeld om onmiddellijk tot sluiting over te gaan.

Dat Kind en Gezin deze week dan toch de sleutel in het slot draaide, heeft alles te maken met een nieuwe klacht die op 20 februari binnenliep. Daarin werd onder meer gemeld dat kinderen die hevig wenen naar een aparte kamer gebracht worden waar ze vervolgens alleen achtergelaten worden. Er is ook sprake van een onveilig bed, onhygiënische omstandigheden en het verzwijgen van incidenten tegenover ouders.