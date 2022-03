ROYALS. Hoog bezoek in Nederland, feest in Zweden en zorgen om Oekraïne

Nederland maakt zich op voor (mogelijk) hoog bezoek, en onze koningin Paola kwam pijnlijk ten val. En dan heb je nog de vele zorgen om de situatie in Oekraïne. Lees en wees mee met het reilen en zeilen in adellijke middens.

Pech voor onze koningin

Koningin Paola, inmiddels 84 jaar, heeft haar arm gebroken. De echtgenote van koning Albert II kwam ten val en liep zo een breuk op in de bovenarm. Een operatie is volgens het Koninklijk Paleis niet nodig, wel zal de vorstin acht weken moeten revalideren. Haar officiële activiteiten voor de komende weken worden dan ook geschrapt. Concreet gaat het om twee galaconcerten die ze zou bijwonen, op 10 maart van haar eigen stichting en op 14 maart van de muziekkapel Koningin Elizabeth. Op 15 maart zou een colloquium in de Senaat volgen, samen met koning Albert.

© BELGA

Hoog bezoek in Nederland

Onze noorderburen krijgen hoog bezoek. Niemand minder dan prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle zouden midden april de Invictus Games in het Nederlandse Den Haag bijwonen. Toch als we de woordvoerder van de organisatie mogen geloven want hun bezoek is nog niet officieel bevestigd. Het is algemeen geweten dat de Invictus Games, een internationaal sporttoernooi voor militairen die tijdens hun dienst mentaal of fysiek te zwaar belast werden, Harry na aan het hart liggen. Hij is betrokken bij de organisatie van ‘zijn Games’, woonde vorige edities bij en sprak steeds zijn bewondering uit voor de militairen.

© REUTERS

Opnieuw aan het werk

De Britse koningin Elizabeth II is opnieuw aan het werk. De vorstin, met al 95 lentes op de teller, testte op 20 februari positief op het coronavirus en moest daarom tijdelijk haar agenda leegmaken. Maar de 95-jarige is kwiek: een dikke week later ging ze terug aan het werk en sprak ze, via een videoconferentie, de nieuwe ambassadeurs van Tsjaad en het vorstendom Andorra toe.

© AP

In Zweden blazen ze kaarsjes uit

Oscar de zoon van de Zweedse kroonprinses Victoria mocht afgelopen week zes kaarsjes uitgeblazen. En zoals de traditie het wil, deelt het koninklijk paleis dan een nieuwe foto. Het jongetje, meteen ook de hertog van Skåne, poseerde voor de lens van zijn moeder in de sneeuw.

© kungahuset.se

Ook de royals maken zich zorgen om de situatie in Oekraïne

Onder meer de Britse kroonprins Charles sprak zich openlijk uit over de invasie van Rusland. Tijdens een speech in Southend-on-Sea, in het oosten van Engeland, noemde de kroonprins de aanval van Rusland een “aanval op de waarden van democratie en vrijheid”. Ook bood hij zijn steun aan aan “iedereen die zich verzet tegen de brute agressie.”

Ook het Nederlandse vorstenpaar betuigde eerder al hun steun aan de Oekraïense president Volodimir Zelenski en het Noorse kroonpaar ging kaarsen branden om het land in crisis te steunen.