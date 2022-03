GLUREN BIJ BV’S. Nora Gharib trekt naar de zon en de grote liefde van Zita Wauters

Ploeteren in de sneeuw in Oostenrijk, wandelen in Breda of genieten van de zon in Dubai. Afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op sociale media en wij bundelen die maar wat graag even voor jou.

Op complimentjesdag had Sofie Dumont veel lieve woorden over voor haar gezin.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De verjaardag van Eva Daeleman was net dat tikkeltje minder feestelijk: haar dochtertje was ziek. “Maar ze is oké! We bekomen samen."

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Geen winters gevoel voor Nora Gharib. Zij genoot van de zon in Dubai. En gelijk heeft ze!

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tijdens een uitje naar het Nederlandse Breda ziet Leen Dendievel er stijlvol uit. En we wedden dat het nog eens comfortabel wandelen is ook.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In Oostenrijk beleeft Kürt Rogiers de tijd van zijn leven, samen met zijn gezin in de sneeuw.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ellemieke Vermolen staat stil bij Joshua, het kindje dat ze helaas verloor net voor het einde van haar zwangerschap. “Het maakt niet uit waar we zijn, je bent bij ons.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De liefde tussen een hond en zijn baasje is groot. Dat is ook het geval bij Zita Wauters.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een setje ringen? Julie Van den Steen is alvast helemaal fan van haar juwelen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Kat Kerkhofs, de vrouw van Dries Mertens, mag dan wel hoogzwanger zijn, ook voor haar geldt the show must go on. Haar make-up ziet er alvast stralend uit.