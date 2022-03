Vader ‘spookgezin’ Ruinerwold eist schadevergoeding van ruim 50.000 euro

De 69-jarige vader van het beruchte ‘spookgezin’ in het Nederlandse Ruinerwold wil ruim 50.000 euro schadevergoeding voor de tijd die hij in voorarrest heeft gezeten. Dat zeiden zijn advocaten donderdag voor de rechtbank.

Gerrit Jan van D. is nooit veroordeeld. Hij werd drie jaar voor zijn arrestatie in oktober 2019 getroffen door een zware hersenbloeding. Door de medische gevolgen daarvan achtte de rechtbank hem vorig jaar na uitgebreid onderzoek niet in staat om terecht te staan. Hij werd toen vrijgelaten na ruim 14 maanden voorarrest. Sinds mei 2021 zit hij in een gesloten inrichting.

Van D. zat van oktober 2019 tot begin maart vorig jaar vast op verdenking van onder meer vrijheidsberoving en mishandeling van zijn negen kinderen en seksueel misbruik van enkelen onder hen. Nadat een van de kinderen kon vluchten en hulp vroeg in een café in Ruinerwold, ontdekte de politie de vader die met zes van zijn kinderen in afzondering leefde.

De man predikte zijn eigen geloof en had de zes nooit aangegeven bij de burgerlijke stand. Drie oudere kinderen hadden het gezin tien jaar eerder al verlaten. Kort na het bekendraken van de feiten ging het verhaal de hele wereld rond.

“Niet zijn fout”

De advocaten van de ‘Ruinerwold-vader’ vinden dat hun cliënt veel te lang in voorhechtenis heeft gezeten. “Gelet op zij geestelijke en fysieke gesteldheid en de lengte van de procedure zijn er gronden om hem een schadevergoeding toe te kennen. Hij heeft de lange duur van de voorlopige hechtenis niet aan hem zelf te wijten. Het onderzoek heeft 9,5 maand geduurd en daarna duurde het nog vier maanden voordat hij is vrijgelaten.”

Het Openbaar Ministerie is het helemaal niet eens met de eis van de advocaten. “Tijdens het onderzoek is de sterke verdenking tegen hem niet minder geworden. Er kan in dit geval niet gezegd worden dat hij onterecht heeft vast gezeten.”