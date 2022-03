Poetin ontneemt inwoners Marioepol laatste beetje hoop, bombardementen volgen elkaar in sneltempo op

Alles verloopt volgens plan, klopt de Russische president Poetin zichzelf op de borst, ondanks de grote verliezen en de duizenden burgerdoden. “We zullen doorgaan.” Daarmee ontneemt hij de inwoners van Marioepol het laatste beetje hoop. De havenstad in het zuidoosten van Oekraïne is intussen volledig omsingeld door het Russische leger. De bombardementen volgen elkaar in sneltempo op. “Al dagen kan ik mijn moeder niet meer bereiken. Ik weet niet eens of ze nog leeft.”