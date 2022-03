Anderlecht dankzij drie kopbalgoals tegen Eupen naar eerste bekerfinale in 7 jaar

Anderlecht kan het dus ook onder druk. De halve finale van de Croky Cup was uitgeroepen tot Match van het Jaar. Paars-wit trok die sleutelwedstrijd al bij al vlot naar zich toe en mag richting Heizel na een 3-1 zege. Het had daarvoor geen strafschoppen, maar vooral hoekschoppen nodig. Tot twee keer toe leidde een perfect uitgevoerde corner tot een doelpunt. RSCA mag overigens Lior Refaelov bedanken, want na twee doelpunten in de heenwedstrijd zorgde hij nu voor twee assists.

Wir schaffen das. Met die instelling was Anderlecht aan zijn terugwedstrijd begonnen. Het zelfvertrouwen stond misschien niet in het zenit na de gelijke spelen in de competitie vorig weekend tegen OHL en in de heenwedstrijd tegen Eupen (2-2), maar de klus moest en zou geklaard worden. De bekerfinale was geen bijkomstigheidje voor paars-wit – zoals dat in het verleden soms wel zo was – maar een absolute must.

Nog geen vijf minuten was er afgetrapt of Anderlecht kreeg al een cadeau met een hele grote strik eromheen. Lior Refaelov schilderde een hoekschop netjes op het hoofd van Amir Murillo, die door Stef Peeters uit het oog was verloren. De Panamese rechtsachter stond zo moederziel alleen als je maar alleen kan staan en kopte de 1-0 tegen de netten. Murillo maakte zo meteen zijn rode kaart van zaterdag in Leuven wat goed. Danke Schön.

Wie tegen een relatief kleine ploeg als Eupen zó vroeg op voorsprong komt, die is op weg naar een comfortabele overwinning, zo zou je denken. Hoe meer de Panda’s moeten komen, hoe meer ruimte er komt voor paars-wit. Dat verhaaltje ging niet door. Jammer maar helaas. Toen Smail Prevljak na een kleine tien minuten uithaalde vloog de gelijkmaker via een hoogst ongelukkige Lisandro Magallan, die de licht geblesseerde Debast verving, in doel. Wéér een belangrijke treffer voor Big Smail – die ook in de heenwedstrijd al scoorde – en wéér een fase extra in het blunderboek van Magallan, al viel hem deze keer weinig te verwijten. Zurück zum Start.

Zwakke hoek

Na de gelijkmaker domineerde Anderlecht, maar het was heel erg zoeken naar een opening. Bij de laatste pas ging het telkens mis en zo bleven de echte kansen uit, tot er net voor het halfuur een nieuwe hoekschop volgde, opnieuw van aan de linkerkant . Sergio Gomez bediende Magallan, die opnieuw helemaal onbewaakt stond en revanche nam. De Argentijn kopte de 2-1 onhoudbaar in doel. Zwei zum Preis von einem.

Magallan bracht Anderlecht weer op voorsprong. — © BELGA

De zwakke plek – of liever zwakke hoek – van Eupen leek gevonden. De hoekschoppen waren ze domweg vergeten bij de tactische bespreking. RSCA profiteerde, maar voerde zijn hoekschoppen zelf ook gewoon goed uit. Wilde het in verleden niet vaak lukken van aan de cornervlag, bleek het nu plots een groot wapen geworden. Het is misschien niet de voetballende, swingende manier waarop Vincent Kompany zijn wedstrijden het liefst wint, maar je stoot toch liever door nadat je hoekschoppen nodig hebt, dan nadat je strafschoppen nodig hebt.

De droomstart van in de eerste helft deed zich na de pauze gewoon nog eens opnieuw voor. Deze keer duurde het geen kleine vijf, maar een kleine twee minuten voor Anderlecht tot scoren kwam. Christian Kouamé, die hoger sprong dan zijn bewaker Emmanuel Agbadou, zorgde voor het derde paars-witte kopbaldoelpunt van de avond op aangeven van Refaelov. Met twee doelpunten in de heenwedstrijd en twee assists in de terugwedstrijd is de ex-Gouden Schoen zonder discussie dé man van de dubbele confrontatie met Eupen. Großmeister.

Wederopstanding

Refaelov kan in het Paasweekend op de Heizel al voor zijn derde verschillende club de Beker van België op zak steken na overwinningen met Club Brugge en Antwerp. Het zou een nieuwe wederopstanding betekenen voor de ex-Gouden Schoen, de verlosser van Anderlecht. Hij ging een klein kwartier voor tijd onder luid applaus naar de kant.

Na de 3-1 viel er nog bijzonder weinig te beleven – op een oorverdovende steunbetuiging van de ingevallen Oekraïner Bogdan Mykhaylichenko na. Je kan het rustig en verstandig controleren noemen van paars-wit, maar ook tevoren had het toch behoorlijk wat moeite met het creëren van concreet gevaar. En dus kan het evengoed van niet kunnen geweest zijn. Efficiëntie, heet dat. Precies wat je nodig hebt om een beker te winnen. Het verhaal van Anderlecht is al zo vaak veel creëren en weinig scoren geweest, ook nog zeer recent. Nu was het weinig creëren en veel scoren. Belangrijk om het zo ook eens te doen.

Veel gecreëerd of niet, het zal Kompany heel even worst wezen. Anderlecht staat in de bekerfinale. Het seizoen is daarmee nog niet geslaagd, maar als het straks ook even wil lukken met die Champions’ play-off, dan hebben de paars-witte fans wel tot in de diepe finale van het seizoen twee prijzen om nog van te dromen. We kunnen ons nauwelijks herinneren wanneer dat nog eens het geval was.