Willebroek

In de Vaartstraat in Willebroek is woensdagnacht een woning beschoten. Onbekenden vuurden een twintigtal kogels af op het pand. Wellicht gaat het om de verkeerde woning die onder vuur werd genomen. De buurman van het geviseerde pand heeft een link met het drugsmilieu, maar beide woningen zien er hetzelfde uit en hebben hetzelfde nummer.