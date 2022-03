Nu ook gewapende overval op de set van Lupin

Een gemaskerde bende heeft voor 300.000 euro materiaal gestolen van de set van de Netflixreeks ‘Lupin’ in Frankrijk. Niemand raakte gewond

De feiten speelden zich af op 25 februari in Nanterre, niet ver van Parijs. Hoofdrolspeler Omar Sy was aan het acteren toen een twintigtal mensen de set binnenviel. Ze gooiden mortiervuur en maakten ondertussen zo veel mogelijk spullen buit.

Netflix bevestigde aan showbizzsite Varierty dat er “een incident” had plaatsgevonden. “De acteurs en de crew zijn veilig en niemand raakte gewond”, luidt het. De daders zijn nog niet gevat, maar de autoriteiten zijn een onderzoek gestart.

Meesterdief

Opmerkelijk genoeg speelt Omar Sy in de reeks Assane Diop, een meesterlijke dief, die inspiratie haalt uit de boeken over Arsène Lupin. Sy liet de overval niet aan zijn hart komen en stond enkele uren later al op het podium van de Césars.

Vorige maand werd ook al voor 150.000 pond aan spullen gestolen van de set van The Crown, een andere Netflixreeks.