Is broer van Sarkozy samen met Elle MacPherson?

De twee gingen eind februari samen naar een concert van Elton John in New York. “Ze zagen er heel gelukkig uit samen. Het leek alsof ze een nieuw koppel zijn”, aldus een andere toeschouwer aan de tabloid The Mirror.

Sarkozy met ex-vrouw Mary-Kate Olsen — © BELGAIMAGE

Olivier Sarkozy was van 2015 tot 2021 getrouwd met voormalig actrice Mary-Kate Olsen (35). De laatste lange relatie van Elle MacPherson was met de gecontesteerde voormalige Britse arts Andrew Wakefield, de man die onderzoek vervalste om een link te leggen tussen vaccins en autisme. In 2020 gingen ze uit elkaar.

Met een andere ex, de Franse financier Arpad Busson, heeft ze twee zonen: Flynn (24) en Cy (18). Ook Olivier Sarkozy heeft twee volwassen kinderen met zijn ex-vrouw Charlotte Bernard.