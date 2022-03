Frank Vander linden viert 30 jaar De Mens: “Je wordt vooral wijzer voor de ander. Het blijft prutsen”

Nee, hij zag het niet. De liefde. Die zou niet meer komen. “Ik zie mezelf zo dwaas niet meer zijn”, zei hij in deze krant. Maar wat gebeurde? Hij vond toch een nieuwe liefde, in zijn eigen straat dan nog. En niet alleen dat. Uit de as van corona rees het nieuwe album Broers en uit een diepe lade haalde Frank Vander linden (59) zijn feestneus boven, want zijn band De Mens is dertig jaar. “Je wordt alleen ouder en wijzer voor de ander, niet voor jezelf.”