Franse wielerprof veroordeeld voor huiselijk geweld. Ex van Alexandre Geniez getuigt: “Hij zei dat hij me zou vermorzelen.”

Geniez won in 2018 een rit in de Vuelta. — © BELGA

De feiten dateren van februari 2020, maar Geniez heeft altijd volgehouden dat hij zijn ex-vrouw niet fysiek heeft aangevallen.

Lucie Garrigues deed in november 2021 aangifte bij de politie van Rodez voor fysiek geweld. Ze vormde van 2013 tot 2020 een koppel met Geniez en samen hebben ze twee kinderen.

Garrigues zei dat Geniez een telefoon naar haar had gegooid, zeggende: “Je zal het wel begrijpen - je zult zien wat er met jou zal gebeuren.”

Ze had een bloeduitstorting aan haar voorhoofd en kon een dag niet gaan werken. “Ik vraag me af wat er was gebeurd als mijn dochter er niet was geweest toen hij me vastgreep”, getuigde Garrigues. “Hij zei: ik ga je vermorzelen.”

“We erkennen de dreigementen, maar we spreken tegen dat er sprake was van fysiek geweld”, zeiden de advocaten van Alexandre Geniez, die tijdens het proces door bleef koersen, achtste werd in de Saudi Tour en twee ritten won in de Ronde van Rwanda.

Er bestaat een geluidsopname van de dreigementen en een huilende Garrigues, die in de rechtszaal werd gebruikt als bewijsmateriaal.

Geniez is sinds 2010 prof en rijdt sinds 2021 voor TotalEnergies. Hij houdt op het einde van dit seizoen op met koersen.