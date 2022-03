Charlotte Adigéry en Bolis Pupul lossen debuutplaat als duo, en baby Rocco gaat gewoon mee op tour: “Zwaar en magisch tegelijk”

Zeg niet langer Charlotte Adigéry. Zeg wel: Charlotte Adigéry en Bolis Pupul. Met ‘Topical dancer’ lost het duo een plaat die de verwachtingen hoog spant, tot in Londen en New York. En die, met humor als wapen, punten op de i’s zet inzake racisme en ongelijkheid. Vlak voor hun veroveringstocht schuiven we mee aan tafel, in een paar azuurblauwe sloefen.