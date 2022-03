Eddy Merckx zet zich achter lijn voor voedsel en medicijnen die vanuit Lierde naar Oekraïne wordt ingelegd

Eddy Merckx steunt de voedsellijn die vanuit Sint-Martens-Lierde en Villers-La-Ville twee keer per week naar Oekraïne wordt ingelegd. “Die mensen in dat bezet land kunnen alle hulp van ons gebruiken”, aldus de beste coureur aller tijden. “In de eerste plaats gaat het om voedsel en geneesmiddelen. De hoogste noden van deze mensen invullen, is het enige tastbare dat we nu kunnen doen voor een volk dat overmeesterd wordt door een dictator.”

Vanuit Lierde of Villers-La-Ville wordt twee keer per week naar de Roemeens-Oekraïense grens gereden. “Daar halen we vrouwen en kinderen op die het land willen ontvluchten”, zegt fietsenmaker Ludwig D’hose uit Lierd, wiens partner Nataliia Shtefaniuk afkomstig is uit Chernivitsi. Dat is in het westen van Oekraïne, waar veel landgenoten van haar nu naartoe vluchten. “We proberen bij de heenreis zoveel mogelijk voedsel in blik, medisch materiaal tegen bloedingen en geneesmiddelen met bestelwagens naar daar te brengen. Vanuit Sint-Martens-Lierde naar de grens is dat amper een kleine 1600 kilometer, zegt D’Hose die drie jaar mecanicien was in de ploegen van José De Cauwer (twee jaar ADR en Tulip Computers) en daarna gevraagd werd door Eddy Merckx om hetzelfde te doen in de ASLK-jongerenploeg, waarvoor o.a. Axel Merckx reed. “De band tussen ons is nooit verwaterd. Ik vroeg vanmorgen aan Eddy of hij zich achter onze actie wou zetten. Hij knikte direct instemmend. Elk blikje voedsel is welkom bij Fietsen D’Hose, Tempel 70 in Sint-Martens-Lierde.”

Eddy Merckx bevestigde donderdagavond dat hij zijn steun verleent. “Het is natuurlijk best dat die mensen ginder kunnen blijven. Maar de eerste voorwaarde is dat er voldoende voedsel en medisch materiaal voorhanden blijft.” (hc)