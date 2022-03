“Theatersector is een slagveld, er zijn acteurs in armoede beland”: nog nooit was Michaël Pas zo blij met een propvolle agenda

Na twee jaar alles op zijn gat en is het helemaal ontploft: dit is “het drukste voorjaar ooit’ voor Michaël Pas. “Alles komt bij elkaar”, zegt de man die ondanks zijn snor voor altijd een beetje Kulderzipken zal blijven. “Het doet zoveel deugd om weer voor een volle zaal te staan. In de coronacrisis hebben ze de indruk gewekt dat het theater de gevaarlijkste plek ter wereld was.”