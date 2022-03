Hevige uitslaande brand in oude Engelse fabriek: meer dan 100 brandweerlui ter plaatse

In het Engelse Keighley, in West Yorkshire, is donderdag brand uitgebroken in een oude fabriek. De hevige brand gaat gepaard met gitzwarte rookpluimen. Niemand zou gewond geraakt zijn. Meer dan honderd brandweerlui zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. De Dalton Mills-fabriek is een gekende filmlocatie waar series zoals Peaky Blinders of Downton Abbey werden opgenomen.

De grote brand in het centrum van Keighley brak iets voor de middag uit. De brandweer ging meteen met man en macht ter plaatse om de grote inferno in de Dalton Mills-fabriek te bestrijden. Volgens de BBC zijn twintig autopompen en meer dan 100 brandweerlui ter plaatse. Niemand zou gewond geraakt zijn bij de brand.

De brand gaat gepaard met een dikke, zwarte rookpluim. Aan buurtbewoners wordt dan ook gevraagd ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.

De fabriek werd gebouwd in 1869 en was ooit de grootste textielfabriek in Yorkshire waar meer dan 2.000 personen werkten. De laatste jaren streken verschillende filmcrews neer in het Victoriaanse gebouw om gekende series als Peaky Blinders, Downton Abbey of The Great Train Robbery op te nemen. Ook in 2011 brak er brand uit in de fabriek, vermoedelijk toen koperdieven er hun slag probeerden slaan. ()