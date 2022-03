Bombardementen en vuurgevechten, maar ook veel verbale oorlog: dit is de voorbije uren gebeurd in Oekraïne

Er waren donderdag opnieuw bombardementen en vuurgevechten, maar toch werd vooral verbaal oorlog gevoerd. De Franse president Macron probeerde Vladimir Poetin ervan te overtuigen om de wapens neer te leggen, maar optimistisch gestemd werd hij daar niet van. Dit is wat de voorbije uren gebeurde in Oekraïne.

- De Franse president Emmanuel Macron heeft telefonisch contact gehad met de Russische president Vladimir Poetin en zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodimir Zelenski. In het anderhalf uur durende gesprek met Poetin zei die hem dat de “demilitarisatie” van Oekraïne afgerond moet worden en dreigde hij met nieuwe eisen. Zelenski zou dan weer tegen Macron gezegd hebben dat Oekraïne zich zelfs met een pistool tegen het hoofd niet zal overgeven. De Franse president hield aan het gesprek met Poetin naar eigen zeggen het gevoel over “dat het ergste nog moet komen”

Volodimir Zelenski. — © AFP

- In een toespraak heeft Zelenski Poetin gevraagd om met hem te spreken. “Zonder rancune, als mannen.” Dat is de enige manier om tot een oplossing te komen”, zei hij. Ook Poetin sprak het volk en de pers toe, en die liet vooral begrijpen dat alles voor hem “volgens plan” verloopt. Hij haalde wel fors uit naar het Oekraïense leger. “Ze gebruiken burgers als menselijke schilden en houden duizenden buitenlanders, waaronder studenten, gegijzeld.”

- In Wit-Rusland zijn een Oekraïense en Russische delegatie om 16 uur samengekomen voor een tweede overleg over de oorlog in Oekraïne. Daar bereikten ze een akkoord over het instellen van humanitaire corridors om burgers veilig weg te krijgen uit zwaar belegerde of getroffen gebieden in Oekraïne. Aan die corridors kan tijdelijk een staakt-het-vuren ingesteld worden. Voorts werd overeengekomen om een derde overleg te houden. De Russische onderhandelaar had het over “substantiële vooruitgang”.

- Steeds meer landen en bedrijven stoppen tijdelijk de activiteiten in Rusland en Wit-Rusland. De voorbije uren kwamen daar onder meer meubelmaker Ikea en autobouwers Volkswagen, Toyota, Nissan, Honda en Subaru bij.

- In Marioepol gaat de situatie van kwaad naar erger. De burgemeester verklaarde dat het Russische leger een “humanitaire catastrofe” veroorzaakt in zijn stad. De stad is omsingeld en de toevoer van levensnoodzakelijke middelen, zoals voedsel, komt steeds meer in het gedrang.

© AFP

- In de regio Charkov wordt nog steeds gevochten om de stad Balaklija met zijn grote munitiedepot. In het gebied zijn volgens Oekraïense bronnen woensdag en donderdag bij Russische aanvallen minstens 34 burgers gedood en raakten 285 personen gewond onder wie 10 kinderen. En volgens mediaberichten is ook het stadje Izium, op de grens van de regio’s Charkov en Loehansk, onder vuur komen te liggen.

- Het Oekraïense leger heeft een nieuwe update gegeven over de dodentol van het conflict. Volgens dat onbevestigde bericht zijn inmiddels 9.000 Russische troepen gedood of verwond. Verder zouden ook 217 tanks, 90 stuks artilleriegeschut, 31 helikopters en 30 vliegtuigen vernietigd zijn. De VN kwam ook met een update over het aantal burgerdoden: in de voorbije week zijn al 249 burgers gedood en raakten er 553 gewond.

Vladimir Poetin. — © AFP

- De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov beschuldigt het Westen er ondertussen van aan te sturen op een nucleaire oorlog tegen Rusland. “Dit idee leeft in de hoofden van de westerse leiders, niet in dat van de Russen”, zei hij tijdens een toespraak.

- Het Internationale Gerechtshof in Den Haag heeft een onderzoek geopend naar wat in Oekraïne aan het gebeuren is. Waarnemers zijn ter plaatse gestuurd om bewijsmateriaal te verzamelen van vermeende oorlogsmisdaden, vermeende misdaden tegen de menselijkheid en vermeende genocide.