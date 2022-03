16 duels gespeeld, 16 gewonnen. 124 goals gemaakt, amper 31 tegen. Halle-Gooik is op weg naar een foutloos competitieparcours. Of steekt één van de laatste zes tegenstanders, te beginnen met FULL Hasselt, er nog een stokje voor? ‘Dekselse Dries’ Vrancken is er alvast klaar voor.