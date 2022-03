Het is oorlog aan de grenzen en dan krijgt het idee van een Europese defensie weer voet aan wal. De Franse president Emmanuel Macron roept de staats- en regeringsleiders bijeen in Versailles om “nieuwe stappen te zetten in onze Europese defensie”. Premier Alexander De Croo (Open Vld) heeft er wel oren naar. “Je ziet nu de bouwstenen voor een Defensie-unie”, zegt hij.