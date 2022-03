Genkenaar die Hasseltse winkelgevels met olie besmeurde krijgt zes maanden cel

Een 34-jarige Genkenaar heeft donderdag in Hasselt zes maanden cel gekregen nadat hij op oudejaarsnacht zeven Hasseltse winkelgevels met olie bekladde. “Ik was boos”, was zijn uitleg.

In de nacht van 31 december op 1 januari had de dader met motorolie zeven gevels en een auto beklad in de Kapelstraat in Hasselt. Politie LRH kwam de verdachte al snel op het spoor dankzij het cameranetwerk in de binnenstad.

Verschillende agenten herkenden de dertiger die allesbehalve een onbekende is voor het gerecht. De Genkenaar stuurde zijn kat naar het proces in Hasselt. Bij verstek kreeg hij 6 maanden cel en 208 euro boete. Eerder tijdens het politieverhoor verklaarde de betichte boos te zijn. Op wie of wat is onduidelijk. Een valabele uitleg kwam er niet.

Aan drie slachtoffers is de dertiger een schadevergoeding van 4.804 euro verschuldigd. De veelpleger heeft ook nog een zaak lopen voor de Tongerse correctionele rechtbank. Daar hangt hem nog 42 maanden boven het hoofd voor beschadigingen, het spuwen naar een agent en het uitdelen van klappen aan iemand die hem aansprak na vernielingen aan een kersthuisje. (GeHo)