18.000 euro aan openstaande verkeersbelasting geïnd in Beringen en Tessenderlo

De lokale politie organiseerde donderdag samen met de Vlaamse belastingdienst (Vlabel) een verkeersactie in Beringen op de Koolmijnlaan en in Tessenderlo op de N73. De Vlabel kon voor meer dan 18.000 euro aan openstaande verkeersbelastingen innen. De bestuurders moesten hun openstaand bedrag meteen betalen. Een chauffeur die het geld niet had zag hoe zijn wagen getakeld werd. De politie stelde 15 pv’s op, onder meer voor gsm’en achter het stuur, het besturen onder invloed van verdovende middelen, een vervallen keuringsbewijs en het niet dragen van de veiligheidsgordel. ppn