Lanaken

Eind volgende week sluit de gemeentelijke bibliotheek in De Bron in Lanaken de deuren omdat het gebouw een volledige make-over krijgt. Vanaf maandag 7 maart wordt begonnen met de verhuizing naar de Sint-Servaaskerk aan de Postweg: een ongeziene klus die minstens drie weken in beslag zal nemen.