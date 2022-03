Van Oekraïne naar Oudsbergen:op de vlucht voor Poetin

In het holst van de nacht arriveerden ze in Limburg. Van Oekraïne naar Oudsbergen, van de ene auto in de andere, op de vlucht voor Poetin. De familie Korolik, een moeder en twee kinderen, vindt een veilige haven bij familie in onze provincie. Ze waarderen de Limburgse gastvrijheid maar hopen bovenal om zo snel mogelijk terug te keren naar hun thuisland. Want hun verhaal is dat van vele Oekraïnse vluchtelingen: een gezin dat uit elkaar wordt gerukt omdat de vader thuis blijft terwijl moeder en kinderen het oorlogsgeweld ontvluchten.