Ellen van Dijk wint in Nederland en krijgt … giftbox met seksspeeltjes: “Heeft iemand tips hoe je dit gebruikt?”

Wereldkampioene tijdrijden bij de vrouwen, Ellen van Dijk, heeft de eerste etappe van de EasyToys Bloeizone Fryslân Tour gewonnen, een tijdrit van 14,4 kilometer. De hoofdsponsor van de rittenwedstrijd is erotiekbedrijf EasyToys en dat leverde Van Dijk een opmerkelijke giftbox op, gevuld met seksspeeltjes. Van Dijk kon ermee lachen. “De prijzen in het vrouwenwielrennen gaan erop vooruit. Heeft er iemand tips hoe je dit gebruikt”, schreef ze op Twitter.

Erotiekbedrijf EasyToys wil via de sport zijn markt verbreden. Eerder startte het al een samenwerking met voetbalclub FC Emmen, nu heeft het ook zijn naam gegeven aan de voormalige Healthy Ageing Tour, de korte Noord-Nederlandse rittenwedstrijd voor vrouwen.

EasyToys wil dat niet ongemerkt voorbij laten gaan. De voormalige overwegend gele leiderstrui is roze geworden. Het eerste exemplaar werd uitgereikt door seksuologe Eveline Stallaart en Ellen van Dijk kreeg een giftbox met seksspeeltjes.

“Gezondheid draait om vele factoren. Een plezierig seksleven valt ook onder gezondheid. De manier waarop EasyToys dit onderwerp bespreekbaar maakt, spreekt ons zeer aan”, klinkt het bij de organisatie.

Van Dijk was de beste in de tijdrit over 14,4 kilometer in Surhuisterveen. Ze bleef landgenote Riejanne Markus 7 seconden voor. Europees kampioene tijdrijden Marlen Reusser werd derde op 25 seconden.

Van Dijk won de Healthy Ageing Tour in 2013, 2016, 2017 en afgelopen jaar. De etappekoers in Friesland duurt tot en met zaterdag.