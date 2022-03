Sint-Truiden

“Het is een speld in een hooiberg”, beseft Lieve Wilmots (76) uit Sint-Truiden. “Maar als ik het niet probeer, lukt het mij zeker niet.” In 2008 verzeilde haar zelfgemaakte trouwjurk per ongeluk in de Kringwinkel. Ze hoopt die nu alsnog terug te vinden.