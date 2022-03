Tweeling die geboren werd in Oekraïense schuilkelder “wees geworden op eerste dag van hun leven”

In Kiev, net als op veel plekken in Oekraïne worden baby’s in schuilkelders geboren: “Het is echt de hel” — © Reuters

In Charkov, Oekraïnes tweede grootste stad, is deze week een tweeling geboren in een schuilkelder. Een dag later zouden de ouders van het jongetje en het meisje gedood zijn door Russische bombardementen. “Wezen op de eerste dag van hun leven”, getuigt een Oekraïens parlementslid.

Ook in oorlogstijd komen dagelijks baby’s ter wereld. Begin deze week zag een tweeling het levenslicht in een noodhospitaal, ondergronds in Charkov. De universiteitsstad wordt al dagenlang zwaar onder vuur genomen door Russisch artillerievuur, inslaande raketten en parachutisten. De tweeling, een jongen en een meisje, kwam op de materniteit ter wereld, inderhaast opgetrokken verscholen onder de grond.

In deze bunker in Charkov kwam de tweeling ter leven

Wees op dag één

Het tweetal zou volgens The Kyiv Independent in goede gezondheid verkeren. Tot daar het goede nieuws. Volgens Inna Sovsun, gewezen Oekraïens minister van Onderwijs en Wetenschap (2014-2016) en huidig liberaal parlementslid, zijn de twee intussen weeskindjes. Amper een dag na de geboorte zouden hun beide ouders omgekomen zijn bij een Russisch bombardement. “Ze werden weeskinderen op de eerste dag van hun leven. Dit is wat Poetin doet in mijn geboortestad. Het is mijn taak om dergelijke verhalen met de wereld te delen”, zegt ze in een interview met LBC News.

Meer info over de tweeling en hun overleden ouders ontbreekt voorlopig.

