Na set van ‘The Crown’ krijgt ook die van ‘Lupin’ overvallers over de vloer

Parijs

In de Netflixreeks Lupin volgen we de belevenissen van de charmante dief Assane Diop, gespeeld door Omar Sy, maar ook op de set blijven ze niet gespaard van diefstal. Volgens filmmagazine Variety werd er eind februari voor 300.000 euro aan apparatuur gestolen tijdens opnames van het derde seizoen in een buitenwijk van Parijs. Zo’n twintig dieven, wiens gezichten bedekt waren, gooiden met mortiervuurwerk en gingen er met de buit vandoor. De lokale politie is een onderzoek opgestart. Volgens Netflix vielen er geen gewonden en na een pauze van zo’n drie dagen werden de opnames hervat. Het was niet het eerste incident op een set van de streamingdienst. Eerder die maand werden er ook al spullen ter waarde van 180.000 euro gestolen op de set van The Crown.(nco)