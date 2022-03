Maasmechelen

Donderdag even voor 17 uur woedde een kleine brand in een woning aan de Reihaag in de Maasmechelse wijk Mariaheide. Een pelletkachel had vuur gevat in de living van een huis dat grenst aan de Mechelse heide. De brandweer was snel ter plaatse en kom het vuur blussen. De brand zorgde voor een enorme rookontwikkeling in de buurt. Het huis werd nadien verlucht. Er vielen geen gewonden. jth