Ook IKEA, H&M en Mango sluiten hun fabrieken en winkels in Rusland

Meubelgigant IKEA pauzeert de meeste van zijn activiteiten in Rusland en Wit-Rusland wegens de oorlog in Oekraïne. Drie fabrieken en zeventien winkels gaan dicht. Dat treft 15.000 werknemers, zegt het van oorsprong Zweedse bedrijf. Ook kledingwinkelketen H&M sluit zijn 168 winkels in Rusland.

IKEA verwijst in een mededeling naar de menselijke impact van de oorlog, maar ook op “ernstige verstoringen in de leveringsketen en handelsvoorwaarden”.

Daarom pauzeert het bedrijf alle in- en uitvoer van en naar Rusland en Wit-Rusland, wordt alle productie er stilgelegd en worden de meubelwinkels gesloten. De shoppingcentra die IKEA in Rusland uitbaat onder de naam Mega, blijven wel open. Daar worden essentiële goederen zoals voeding en medicijnen verkocht.

Deze beslissingen hebben volgens IKEA een directe impact op 15.000 medewerkers. IKEA garandeert hun werkgelegenheid en inkomensstabiliteit in de nabije toekomst en zal hen steunen, klinkt het. IKEA is in Rusland actief sinds 2000 en is er een van de belangrijkste Westerse werkgevers.

H&M

Kledingketen H&M sluit dan weer zijn 168 winkels in Rusland. “H&M Group sluit zich aan bij dse wereldwijde oproepen tot vrede”, aldus de Zweedse moderetailer in een verklaring.

Ook de Spaanse kledingketen Mango trekt zich tijdelijk terug uit Rusland. Zowel de 120 winkels als de webshop worden gesloten, meldt het bedrijf. In een mededeling klinkt het dat de situatie in Oekraïne ‘bedroefd en bezorgd’ wordt opgevolgd. Bij Mango werken in Rusland zo’n 800 mensen. De helft van de winkels wordt door zelfstandige filiaalhouders uitgebaat.

Het lijstje bedrijven wordt verder aangedikt met staalbedrijf ArcelorMittal. Het concern schort de productie in zijn fabriek in de Oekraïense stad Kryvy Rih op, “om de veiligheid van onze mensen en activa te verzekeren”. Dat meldt het bedrijf donderdag in een persbericht.

De groep had de productie in de fabriek eerder al teruggeschroefd tot het “technische minimum”.

Het proces om de hoogovens stil te leggen is vandaag/donderdag opgestart. Het veilig stilleggen van de productie zal tussen zeven en tien dagen in beslag nemen.

ArcelorMittal zegt zich grote zorgen te maken over de situatie in Oekraïne “en de bedreiging voor onze medewerkers en de hele Oekraïense bevolking”.

Bovengenoemde bedrijven voegen zich bij een groeiend aantal internationale bedrijven, waaronder Apple, Disney en Ford, die de operaties in Rusland (tijdelijk) stopzetten vanwege de invasie van Oekraïne.

