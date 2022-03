Macron erg bezorgd na telefoontje met Poetin: “Gevoel dat het ergste nog moet komen”

In het anderhalf uur durende telefoongesprek van de Franse president Emmanuel Macron met de Russische leider Vladimir Poetin heeft die laatste duidelijk gemaakt dat hij niet zal stoppen voor de “demilitarisatie en denazificatie van Oekraïne” voltooid is. “In het gesprek hadden we het gevoel dat het ergste nog moet komen”, zei een woordvoerder van het Elysée na het gesprek. “Er is niets dat de Russische president zei dat ons heeft kunnen geruststellen.”

In het gesprek dreigde Poetin ermee dat hij meer eisen zal stellen aan Oekraïne. In de eerste plaats eiste hij al de demilitarisering van Oekraïne en neutraliteit van het land, bevestigde het Kremlin donderdag. Poetin zei dat het doel van de ‘militaire operatie’, zoals Rusland de oorlog in Oekraïne noemt, in elk geval bereikt zal worden. “Pogingen om tijd te winnen, waarbij de onderhandelingen op de lange baan geschoven worden, zullen slechts resulteren in bijkomende eisen aan Kiev in onze onderhandelingspositie”, aldus het Kremlin.

Poetin uitte ook kritiek op eerdere uitspraken van Macron, klonk het. Zo wees Macron erop dat de uitspraak van de Russische machtshebber, dat hij in Oekraïne tegen nazi’s zou strijden, niet meer dan een leugen is. Poetin zou “gegronde verklaringen hebben geuit over de significante rol van neonazi’s in de politiek van Kiev”, aldus het Kremlin, ook al haalde een verbond van extreemrechtse partijen niet eens de kiesdrempel bij de jongste parlementsverkiezingen in 2019.

Nog kritiek

Poetin had nog kritiek: volgens hem heeft Oekraïne jarenlang de afspraken van de vredesakkoorden van Minsk geschonden. Het Westen zou daar niets tegen ondernomen hebben. Poetin herhaalde ook de beschuldigingen van een genocide in de Donbas-regio, ook al wordt ook dat al langer afgedaan als desinformatie van Poetin om de inval in Oekraïne te rechtvaardigen.

Nog volgens het Kremlin toonde Poetin zich bereid om “met buitenlandse partners samen te werken om de humanitaire problemen op te lossen”.

In zijn toespraak had Macron woensdag beklemtoond dat Rusland niet aangevallen wordt, maar de agressor is. “Deze oorlog is geen conflict tussen de NAVO en Rusland, en nog minder een strijd tegen het nazisme, dat is een leugen”, aldus de Franse president.

Ergste moet nog komen

Na het gesprek vreest Macron dat “het ergste nog moet komen” in de oorlog in Oekraïne. Poetin verklaarde tijdens het gesprek dat de operatie van het Russische leger zich ontwikkelt zoals gepland en dat er een escalatie zou volgen als de Oekraïners niet voldoen aan zijn voorwaarden. Daardoor vermoedt Macron volgens het Elysée dat het ergste nog moet komen. “De Russische president heeft tijdens het gesprek niets gezegd dat ons heeft kunnen geruststellen”, zegt het Elysée.