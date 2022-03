Falcon-draagraket met nieuw pakket Starlink-satellieten gelanceerd

Van op Cape Canaveral in Florida is donderdag een Falcon-draagraket met een nieuw pakket Starlink-satellieten gelanceerd, zo was rechtstreeks op de website van ruimtevaartbedrijf SpaceX te volgen.

Om 15.25 uur Belgische tijd vertrok vanop het legendarische platform 39A een Falcon-9. De eerste trap is aan een elfde missie toe en moet na terugkeer landen op het droneship Just Read The Instructions, dobberend in de Atlantische Oceaan ter hoogte van de Bahama’s.

De nuttige lading van de Fancon bestaat uit 47 satellieten voor Starlink, het breedbandnetwerk dat SpaxeX in de ruimte aan het uitbouwen is. De kunstmanen moeten bijna 66 minuten na lift-off vrijkomen.

Het is reeds de negende lancering van SpaceX dit jaar. Indien ze slaagt zijn er reeds 2.234 Starlink-satellieten in de ruimte gebracht.