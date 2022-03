Georgië dient kandidatuur voor EU-lidmaatschap in

“Wij dienen een kandidatuur in om aan te kunnen sluiten bij de EU”, zegt premier Garibachvili in een mededeling. De brief die de aanvraag formaliseert, heeft hij eerder op de dag ondertekend. “Georgië is een Europese staat en levert een aanzienlijke bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling (van Europa)”, zegt hij.

De vraag van Georgië om EU-lid te kunnen worden, komt er nadat de Oekraïense president Volodimir Zelenski eerder deze week pleitte om zijn land versneld te laten toetreden, in de context van de oorlog met Rusland. In EU-middens wordt ook van Moldavië verwacht dat het een kandidatuur voor lidmaatschap zal indienen.