Emma Meesseman keert als eerste Belgian Cat terug uit Rusland: “Basketbal is even zeer relatief”

Gepakt en gezakt en naar eigen zeggen “halsoverkop” is Emma Meesseman in België geland. De Russische competitie gaat nog door maar Meesseman, een van de speerpunten van Ekaterinburg, de beste ploeg ter wereld, wil geen risico nemen om niet meer terug te geraken. “Het was wel een bewogen reis, maar onveilig heb ik mij niet gevoeld in Rusland. Maar nu is basketbal zeer relatief.”