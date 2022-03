The Wolfpack op volle sterkte in Tirreno-Adriatico: Remco Evenepoel, Mark Cavendish én Julian Alaphilippe staan aan de start

Patrick Lefevere neemt het zeker voor het onzekere en trekt met een opvallend sterk all-round team naar de 57e Tirreno-Adriatico. Op papier zou dit Quick-Step in elke etappe een ijzer in het vuur moeten hebben. Bekijk de volledige selectie hieronder.

Voor de 22-jarige Evenepoel wordt het zijn derde rittenwedstrijd dit seizoen. Vorige maand won het fenomeen uit Schepdaal de Ronde van de Algarve en werd hij tweede in de Ronde van Valencia. Het wordt zijn eerste deelname aan de “Koers van de twee zeeën”.

Het team bestaat verder uit de Deense winnaar van de Ronde van Vlaanderen Kasper Asgreen, diens landgenoot Mikkel Honoré, de Italiaan Davide Ballerini en de Tsjech Josef Cerny.

“Het is een mooi maar hard parcours, waarin renners van allerlei types kansen hebben”, zegt sportdirecteur Davide Bramati. “Voor de sprints hebben we Mark, meervoudig ritwinnaar hier, maar ook Julian en Remco kunnen volgende week voor goeie resultaten zorgen. Ondanks de openingstijdrit op de eerste dag (over 13,9 km, red), zullen de verschillen bovenin gemaakt worden op de Carpegna, een zware klim die we kennen uit de Giro (op de voorlaatste dag, red). We starten met veel vertrouwen en bekijken het dag per dag.”

De selectie:

Julian Alaphilippe (FRA)

Kasper Asgreen (DEN)

Davide Ballerini (ITA)

Mark Cavendish (GBR)

Josef Cerny (CZE)

Remco Evenepoel (BEL)

Mikkel Honoré (DEN)