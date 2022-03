Nooit eerder vertoonde foto toont ‘goddelijke’ prinses Diana

Er is een nieuwe foto opgedoken van wijlen prinses Diana. Het zwartwit beeld werd eind jaren tachtig gemaakt door de gerenommeerde fotograaf David Bailey en zal te zien zijn tijdens een tentoonstelling in Kensington Palace, wat eens de woonplaats was van de overleden prinses.

De prinses en moeder van prins William en Harry lijkt op de foto wel een godin. Ze staart strak voor zich uit en draagt een gedrapeerde jurk met ontblote schouder. “Ze lijkt gereserveerd, stoïcijns”, zeggen de curators van Historic Royal Palaces, die belast zijn met het beheer en onderhoud van voormalig koninklijke paleizen in het Verenigd Koninkrijk. (Lees verder onder de foto)

© BELGAIMAGE

De foto werd genomen in 1988, toen de prinses 27 jaar oud was, en zal de eerste keer getoond worden op de tentoonstelling. Ondanks dat de foto gemaakt werd in opdracht van de National Portrait Gallery heeft de maker, fotograaf David Bailey, hem nooit overhandigd. Jarenlang werd de foto door de fotograaf bijgehouden in zijn persoonlijk archief.

Samen met foto’s van de andere leden van de koninklijke familie zal het beeld te zien zijn tijdens een tentoonstelling in Kensington Palace, niet toevallig de laatste woonplaats van de Britse prinses.