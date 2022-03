Twintiger vlucht van coronacontrole aan 160 km per uur: “Hij heeft 4 pagina’s vol veroordelingen”

Op 25 februari 2021 voerde de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst een verkeerscontrole uit in verband met de lopende coronamaatregelen. Toen ze de twintiger aanmaande om te stoppen, duwde hij het gaspedaal net harder in. “Hij ging er met een snelheid van 160 kilometer per uur vandoor in de bebouwde kom”, aldus de Tongerse procureur.

Buiten de snelheidsovertreding bedreigde hij de agenten die de achtervolging inzetten ook met zijn auto door gevaarlijke manoeuvres uit te halen. “Hij belette de agenten om hem in te halen door heen en weer te zwalpen over de rijbaan. Dat is gewapende weerspannigheid met een auto”, aldus de aanklager. De achtervolging duurde tien minuten en de man legde in totaal 14 kilometer af.

Geen geldig rijbewijs

Toen de twintiger toch stopte, konden de agenten hem niet zomaar arresteren. “Ze moesten de zijruiten inslaan om hem uit de auto te halen”, aldus de procureur. De man had bovendien geen geldig rijbewijs en hij was onder invloed van drank en drugs.

“Ik was in paniek”, zo beweerde hij in de correctionele rechtbank, tijdens de behandeling van de zaak. “Het spijt me.” De Tongerse rechter benadrukte dat de man niet de beste vriend is van de politierechters. “U hebt al vier pagina’s vol veroordelingen door de politierechtbank. Ik vind deze feiten wel heel ernstig. U reed zelfs over een vluchtheuvel waarbij u door de lucht vloog en nog maar met moeite de auto op de baan kon houden.”

De man riskeert een opsluiting van acht maanden of een werkstraf.

Vonnis volgt op 23 maart.