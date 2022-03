Februari-stormen deden aantal afgeschafte treinen pieken

Tijdens de maand februari zijn 4.116 treinen op het Belgische spoornet deels of volledig afgeschaft, of 3,9 procent van alle treinen. Dat blijkt donderdag uit cijfers op de opendatawebsite van spoornetbeheerder Infrabel. De piek heeft veel te maken met de stormen die over het land trokken.

De storm met de meeste impact was Eunice, op 18 februari. Infrabel besliste toen onverwacht om het treinverkeer in West- en Oost-Vlaanderen en een deel van Antwerpen stil te leggen. Die dag waren er 1.492 deels of gedeeltelijk afgeschafte treinen, en meer dan 24.000 minuten vertraging. En op 8 februari lagen “uitzonderlijke weersomstandigheden” aan de basis van 600 afgeschafte treinen.

Het gebeurt niet vaak dat er op een maand tijd meer dan 4.000 treinen worden afgeschaft in België. In januari waren het er bijvoorbeeld 2.650. De enige andere keer in de voorbije vijf jaar dat de kaap van 4.000 gerond werd, was in juli 2021. Toen werden er 4.786 treinen geheel of gedeeltelijk afgeschaft, een gevolg van het noodweer midden die maand.

De algemene stiptheid van het binnenlandse treinverkeer bedroeg in februari 91,1 procent (tegen 91,0 procent in februari 2021). De afgeschafte treinen zijn niet in die stiptheid opgenomen. Een trein wordt als stipt beschouwd als hij op tijd of met maximaal 6 minuten vertraging aankomt in Brussel of zijn eindstation.