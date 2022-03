Joao Klauss (25) gaat volgend seizoen in de Verenigde Staten voetballen. De Braziliaanse spits van STVV trekt naar St. Louis City SC, een nieuwe club uit de staat Missouri die vanaf 2023 in de MLS uitkomt. St. Louis City nam Klauss definitief over van Hoffenheim, de Duitse club die hem nu nog tot het einde van het seizoen aan STVV verhuurt. Eerder verhuurden de Duitsers hem ook al aan Standard.